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Biden'ın Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Artıyor

Biden'ın Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Artıyor
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Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın rutin sağlık kontrollerinde prostatında 'küçük bir nodül' tespit edildi. Biden'ın sağlık durumu, başkanlığa yeniden seçilmesi halinde tekerlekli sandalye kullanma ihtimali ile gündeme geldi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın rutin sağlık kontrollerinde prostatında "küçük bir nodül" tespit edildiği bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansının konu hakkında bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 82 yaşındaki eski ABD Başkanı Biden rutin sağlık kontrolünden geçti.

Biden'ın prostatında "küçük bir nodül" tespit edildiğini aktaran yetkili, konu hakkında net bir yorumda bulunmak için daha ileri tetkikler yapılması gerektiğini ifade etti.

"Yeniden başkan seçilseydi, tekerlekli sandalye kullanması gerekebilirdi"

Bu arada, Axios'un haberine göre, CNN sunucusu Jake Tapper ve Axios sunucusu Alex Thompson 20 Mayıs'ta yayımlanması planlanan "Original Sin" adlı kitabında, Biden'ın sağlık durumunun 2023-2024'te oldukça kötüleştiğini açıkladı.

Çoğunluğu Demokratlardan oluşan 200'den fazla yetkiliyle yapılan görüşmelere dayanan kitapta, Biden'ın başkanlığa yeniden seçilmesi durumunda tekerlekli sandalye kullanması gerekebileceği ileri sürüldü.

Söz konusu kitaba göre, Biden'ın fiziksel hareketlerinde kısıtlamanın artması nedeniyle Biden'ın tekerlekli sandalye kullanmasının gerekip gerekmediği Beyaz Saray'da tartışıldı ve danışmanları, Biden'ın seçim kampanyası sırasında tekerlekli sandalye kullanmasının siyasi açıdan kabul edilemez olacağını savundu.

Kitabın yazarları, Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'un, eski başkanın bir kez daha ağır bir şekilde düşmesi halinde, iyileşme sürecinin zorlu geçebileceğini ve bu durumda tekerlekli sandalye kullanımının gerekebileceğini söylediğini aktardı.

Ayrıca, kitapta Biden'ın Haziran 2023'te Hava Kuvvetleri Akademisi'nde bir kum torbasına takılıp düşmesinin ardından 2024 başkanlık seçimleri öncesinde yürüyüş yollarının kısaltılması, sahne çıkışlarına korkuluk eklenmesi, daha sık spor ayakkabı giymesi gibi önlemler alındığı belirtildi.

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden, X sosyal medya hesabından 21 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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