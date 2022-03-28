Biden Polonya'da ABD Askerleriyle Biraraya Geldi
DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerindeki savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı mülteciye yardım etme amaçlı uluslararası çabaları görmek üzere Polonya'da.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerindeki savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı mülteciye yardım etme amaçlı uluslararası çabaları görmek üzere Polonya'da. Biden, Rzeszow kentinde NATO'nun Doğu kanadını destekleyen Amerikan birliklerini ziyaret etti.
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