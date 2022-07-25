Biden'ın neredeyse tüm Kovid-19 semptomlarını atlattığı belirtildi Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği bildirildi. Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği bildirildi. Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı. Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 4 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın semptomları şu anda neredeyse tamamen bitti." ifadesini kullandı. Biden'ın şu anda sadece hafif burun tıkanıklığı ve minimal seviyede ses kısıklığı şikayeti olduğunu kaydeden O'Connor, Biden'ın tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiğini aktardı. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Güncel Haberler

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