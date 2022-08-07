Biden'ın Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Baltalama Amaçlı - Haberler

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Biden'ın Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Baltalama Amaçlı

Biden'ın Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Baltalama Amaçlı

"Biden şimdi eski köye yeni adet getiriyor.

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"Biden şimdi eski köye yeni adet getiriyor."

NEW YORK, 7 Ağustos (Xinhua) -- Gazeteci Robert Scheer'ın yönettiği kişisel web sitesi Scheerpost'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir habere göre, ABD'nin son G7 zirvesinde Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı girişimini ilan etmesi, Joe Biden yönetiminin, Çin'in öncülüğündeki Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni baltalamaya yönelik bitmek bilmeyen çabalarını yansıtıyor. Yaklaşık 60 yıllık gazetecilik deneyimine sahip bir gazeteci olan Scheer'ın Scheerpost sitesinde, Biden açıkça söylemese de medyada bunun Batı'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni hedef alan bir hamle olarak görüldüğü belirtildi. Biden'ın ilk kez böyle bir girişimde bulunmadığına dikkat çekilen haberde, "Bir yıl önce G7 zirvesinde Biden, 40 trilyon dolardan fazla bir paranın mobilize edilmesinin planlandığı 'Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Edin' adlı çok daha büyük bir ortaklığı duyurdu" hatırlatması yapıldı. "Ancak, şimdiye kadar sadece acınacak bir 6 milyon dolar toplandı" denilen haberde, "Biden şimdi eski köye yeni adet getiriyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, Batı'nın sözünden dönmüş durumda olması nedeniyle "Uygulamanın detayları ortaya çıkana kadar, inanılırlık sorunları olacak" denildi.

Xinhua / Güncel

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