Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı annelerle geçirecek - Haberler

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Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı annelerle geçirecek

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı annelerle geçirecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü savaş mağduru Ukraynalı annelerle geçirmek için Romanya ve Slovakya'ya gidecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü savaş mağduru Ukraynalı annelerle geçirmek için Romanya ve Slovakya'ya gidecek.

Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "First Lady, Anneler Günü'nü Putin'in savaşı yüzünden ülkelerinden kaçmak zorunda bırakılan anneler ve çocuklarıyla geçirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'ya 6-9 Mayıs tarihlerinde seyahat edeceği ve buradaki göçmenlerle görüşüp durumları hakkında yetkililerden bilgi alacağı aktarıldı.

Jill Biden'ın 9 Mayıs'ta Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'yla da görüşeceği bildirildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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