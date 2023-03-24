Biden ile Trudeau, göç sorunu, Haiti'deki durum ve savunma işbirliklerini masaya yatıracak

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yasa dışı göç, savunma işbirlikleri ve Haiti'deki durum başta olmak üzere ikili ilişkileri ele alacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yasa dışı göç, savunma işbirlikleri ve Haiti'deki durum başta olmak üzere ikili ilişkileri ele alacak.

Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Biden, yerel saatle 19.30 civarı başkent Ottowa'ya vardı. Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeğini beraber yemek üzere Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau ile bir araya geldi.

Biden, ziyareti kapsamında Başbakan Justin Trudeau ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve Kanada parlamentosunda milletvekillerine hitap edecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden ile Trudeau'nun göçmen sorununa ilişkin imzaladıkları bir anlaşmayı duyurmaları bekleniyor. Buna göre, son dönemde her iki ülkeye de artan yasa dışı göçü azaltmayı hedeflen liderler, anlaşma kapsamında New York ve Quebec'i birbirine bağlayan yolların kapatılması ve yeni bir mülteci kabul programına ilişkin uzlaştıkları konuları açıklayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın Kanada ziyareti nedeniyle seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göçmen anlaşması konusuyla ilgili iki ülkenin ortak çalışmaya olan taahhüdünü yineleyen Jean-Pierre, "Başkan Biden ve Başbakan Trudeau'nun yarın kesinlikle paylaşacak daha çok şeyi olacak." dedi.

Liderlerin, Haiti'deki istikrarsızlık ve kötüleşen insani durumu da ele alacaklarını söyleyen Jean-Pierre, bölgeye askeri güç gönderilmesiyle ilgili herhangi bir kararın Birleşmiş Milletler (BM) ve Haiti hükümetiyle istişare halinde alınacağını aktardı.

Jean-Pierre, Kanada'nın savunma harcamaları kapsamında Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) ve NATO'ya katkılarının da görüşmede gündeme geleceğini bildirdi.