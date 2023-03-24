Biden ikinci Demokrasi Zirvesi'ni 28-30 Mart'ta düzenleyecek

ABD Başkanı Joe Biden, taraflı davetler yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen Demokrasi Zirvesi'nin ikincisini 28-30 Mart'ta başkent Washington'da düzenleyecek.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, bu yılki Demokrasi Zirvesi'ne ABD, Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambiya'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Açıklamada, zirvenin ilk günkü oturumlarının sanal ortamda olacağı ancak diğer iki gün hem sanal hem de yüz yüze toplantılar yapılacağı kaydedildi.

Zirvenin üç günlük programında, ilk gün Ukrayna-Rusya savaşının da konuşulacağı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in konuşma yapacağı belirtildi.

120 ülkenin davet edildiği zirveye ilişkin Associated Press haber ajansına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, bu yılki zirveye Bosna Hersek, Gambia, Honduras, Fildişi Sahili, Lihtenştayn, Moritanya, Mozambik ve Tanzanya'nın da davet edildiği bilgisini verdi.

Buna karşılık, NATO müttefikleri Türkiye ile Macaristan'ın bu yılki zirveye de davet edilmediği ortaya çıktı.

Biden'ın ilki 9-10 Aralık 2021'de düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ve Macaristan davet edilmemişti.

Buna karşılık Macaristan da Avrupa Birliği'nin zirvede ortak rol üstlenmesini engellemişti.

Zirveye Türkiye ve Macaristan'ın davet edilmeyip, demokratik oldukları şüpheli birçok ülkenin davet edilmesi eleştirilmiş ve Biden'ın demokrasi tanımına "çifte standart" nitelemesi yapılmıştı.

Time dergisi Demokrasi Zirvesi'ne ilişkin "Biden'ın Demokrasi Zirvesi İkiyüzlülüğün Zirvesi" manşetini atmıştı.

Hindistan, Filipinler, Brezilya, Irak, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin zirveye katılımı uluslararası basında eleştiri konusu olmuştu.