Biden, ikinci 'Birliğin Durumu' konuşmasını bu akşam yapacak

NEW ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ikinci kez bu akşam Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ikinci kez bu akşam Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarth'nin daveti üzerine, Washington DC yerel saatiyle 21.00'de Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda gerçekleştireceği "Birliğin Durumu" konuşmasıyla ulusa seslenecek.

İlk "Birliğin Durumu" hitabını 1 Mart 2022'de yapan Biden'ın konuşması, 8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesinin ardından önem arz ediyor.

Biden nelere değinecek?

Biden'ın hitabını vatandaşlar, televizyon kanallarında canlı yayınlar aracılığıyla izleyebilecek. Başkan'ın bir yıllık icraatı ve gelecek planlarını anlatacağı konuşmasında, ekonomide elde ettiği kazanımlar ve borç limiti konusunun yanı sıra sosyal, eğitim ve sağlık harcamaları, iki partinin de destek verdiği altyapı çalışmaları gibi bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.

Dış politikada Çin ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuşması beklenen Biden'ın, yeni göç planı ve polis şiddeti ile silahlanma yasalarına da vurgu yapması bekleniyor.

Kongre çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Biden'ın "Birliğin Durumu" konuşması kapsamında başkentteki Kongre binası Capitol Hill'in çevresini çitlerle çeviren polisler güvenlik önlemlerini artırdı.

Normalde turistlerin ve vatandaşların rahatlıkla girebildiği bölgeler, yaya ve araç trafiğine kapatıldı, çitlerin etrafına da beton bariyerler konuldu.