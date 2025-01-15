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Biden, Gazze'deki Ateşkes İçin Durmaksızın Çalıştığını Açıkladı

Biden, Gazze'deki Ateşkes İçin Durmaksızın Çalıştığını Açıkladı
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıların ardından gelen ateşkesle ilgili olarak, tarafların anlaşmanın sağlanması için durmaksızın çalıştığını vurguladı. Hamas ise ateşkesin Filistin halkının kararlılığının bir sonucu olduğunu belirtti.

(ANKARA) - 15 aydır İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alması, 46 binden fazla insanın yaşamını yitirmesinin ardından gelen ateşkesle ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden da konuştu. Biden, ateşkes için "durmaksızın çalıştığını" iddia etti. Hamas da Gazze'deki savaşı durdurmak için İsrail ile vardığı ateşkes anlaşmasının Filistin halkının "kararlılığının" ve kendi "direnişinin" bir sonucu olduğunu belirtti.

Görevi 20 Ocak'ta devredecek olan Biden, kendisinin ve Trump'ın ekiplerinin 'tek vücut' olarak çalıştığını söyledi. Görevden ayrılan ABD Başkanı Biden, yönetiminin kilit üyelerinin anlaşmayı sağlamak için "durmaksızın çalıştığını" söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın benim yönetimim altında geliştirildiğini ve müzakere edildiğini, ancak şartlarının büyük ölçüde bir sonraki yönetim tarafından uygulanacağını da belirtmek isterim" dedi. Biden, "Son birkaç gündür tek bir ekip olarak konuşuyoruz" dedi.

Hamas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Filistinlilerin 'kararlılığından' kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, "Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkının efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden yiğit direnişimizin bir sonucudur" denildi ve anlaşmanın "halkımızın kurtuluş ve geri dönüş özlemlerinin gerçekleşmesine giden yolu açtığı" ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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