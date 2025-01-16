Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Biden: Gazze Ateşkes Anlaşması Orta Doğu'da Yeni Bir Dönem Başlatabilir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasındaki Gazze ateşkesinin ardından yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtti. Üç aşamalı planın detaylarını ve uluslararası diplomasi sürecinin önemini vurguladı.

- Biden: "(Gazze'de ateşkes) Anlaşma, Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, Hamas ve İsrail arasındaki bu anlaşmanın, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi tarafından önerilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geniş bir kabul gören çerçeve temelinde oluşturulduğunu belirtti.

Ateşkes üç aşamalı

Üç aşamalı olarak planlanan anlaşmanın ilk aşamasında, 6 haftalık bir süre boyunca tam bir ateşkes sağlanacağını aktaran Biden, bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekileceğini ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakacağını açıkladı. Biden, bu aşamada ABD'li esirlerin de serbest bırakılacağının altını çizerek, aynı süreçte Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını ve Gazze'ye acil insani yardım akışı başlayacağını açıkladı.

Biden, ikinci aşamada kalan esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in tüm güçlerini Gazze'den çekeceğini belirtti. Bu süreçte geçici ateşkesin kalıcı hale getirileceğini ifade eden Biden, üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası ve hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesini içereceğini belirtti.

Anlaşmaya ulaşmanın oldukça zor bir süreç olduğunu ifade eden Biden, 15 aylık çatışmalar boyunca yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü dile getirdi.

"Anlaşma, Gazze'de savaşın sona erdirilmesi için rehinelerin serbest bırakılmasını içeren tek yoldu"

"Bu anlaşma, Gazze'de savaşın sona erdirilmesi için rehinelerin serbest bırakılmasını içeren tek yoldu" diyen Biden, Filistin halkının yeniden inşa ve toparlanma sürecine girebilmesi için bu ateşkesin kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Uygulanması büyük ölçüde bir sonraki yönetime kalacak"

Anlaşmanın başarıya ulaşmasında Mısır, Katar ve diğer ülkelerin yanı sıra ABD'li diplomatların büyük rol oynadığını söyleyen Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililere teşekkür etti. Biden, "Bu, ekibimle birlikte yoğun çabalarımızın sonucuydu. Ancak uygulanması büyük ölçüde bir sonraki yönetime kalacak" dedi.

"Çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik"

İsrail ve Filistin'in gelecekte barış içinde yan yana yaşayabileceği bir ortam oluşturulması gerektiğini vurgulayan Biden, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkının kendi devletine kavuşması için uluslararası çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu tarihi anlaşmanın uzun vadeli bir barış ve istikrar için önemli bir başlangıç olduğunu söyleyen Biden, uluslararası toplumun barış çabalarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Biden, barış için çalışan herkese teşekkür ederek, "Bugün çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik. Bu, bölge için yeni bir başlangıç ve umut verici bir adım" ifadelerini kullandı. Biden, "Bu anlaşma, Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi.

Biden: Gazze Ateşkes Anlaşması Orta Doğu'da Yeni Bir Dönem Başlatabilir
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
img

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
img

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
img

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.