Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'yı görüştü - Haberler

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Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'yı görüştü

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki "zalimce taktikleri" ve sivillere yönelik saldırılar konusundaki endişelerini dile getiren liderler, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımları ve insani yardımları devam ettirmenin önemini vurguladı.

Lidereler ayrıca, Ukrayna'nın bir ateşkese ulaşmak için gösterilen diplomatik çabaları da değerlendirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Almanya, Ukrayna, İtalya, Fransa, Güncel, Haberler

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