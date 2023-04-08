Biden, federal hakimin kürtaj ilacına getirmek istediği yasağa tepki gösterdi Açıklaması

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Teksas eyaletinde federal hakimin kürtaj için kullanılan bir ilacın reçete edilmesi ve dağıtımının yasaklanmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Teksas eyaletinde federal hakimin kürtaj için kullanılan bir ilacın reçete edilmesi ve dağıtımının yasaklanmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer bu karar uygulamaya girerse, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) gelecekte hiçbir onayı siyasi ve ideolojik saldırılardan korunamaz." uyarısında bulundu.

Söz konusu ilacın Amerika'daki kürtajların yarısından fazlasının gerçekleştiği "ilaçla kürtaj" alanında kullanıldığına dikkati çeken Biden, bu davanın kadınların temel özgürlüklerini ihlal eden ve sağlıklarını tehlikeye atan benzeri görülmemiş bir karara yola açabileceğine işaret etti.

Kararın sadece Teksas'taki kadınları etkilemeyeceğini vurgulayan Biden, kürtajın yasal olduğu eyaletlerde de erişim sıkıntısı olacağını değerlendirdi.

Biden, "Yönetimim bu kararla savaşacak. Adalet Bakanlığı karara itiraz etti." açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise söz konusu kararın ulusal düzeyde kadın haklarını tehdit ettiğini belirtti.

ABD'de kürtaj tartışması

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2019'da göreve başlayan Teksas Bölge Hakimi Matthew Kacsmaryk, 7 Nisan'da "mifepristone" adlı kürtaj ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onayını askıya alma kararı aldığını açıklamış, kararı 7 günlüğüne itirazlar için tehir ettiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan, Washington merkezli başka bir federal hakim de aynı gün yaklaşık 20 yıldır sürümde olan ilacın dağıtımına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi ise geçen sene ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.