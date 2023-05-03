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Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı

Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı

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ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Evan Gerşkoviç ve 2012'den bu yana Suriye'de rehin tutulan gazeteci Austin Tice'ı düşündüğünü belirterek, "Hiçbir aile, onların ailelerinin katlandığı acıya katlanmak zorunda kalmamalı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Evan Gerşkoviç ve 2012'den bu yana Suriye'de rehin tutulan gazeteci Austin Tice'ı düşündüğünü belirterek, "Hiçbir aile, onların ailelerinin katlandığı acıya katlanmak zorunda kalmamalı." dedi.

Biden, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Özgür basının önemine değinen Biden, Rusya'da tutuklu Amerikan vatandaşı muhabir Evan Gerşkoviç ve 2012'den bu yana Suriye'de alıkonulan Amerikan gazeteci Austin Tice'ı andı.

Biden, "Bugün yoğun bir şekilde Evan Gerşkoviç ve Austin Tice'ı düşünüyorum. Hiçbir aile, onların ailelerinin katlandığı acıya katlanmak zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında gazetecilerin maruz kaldıkları zorluklara işaret eden Biden, gazetecilere kendilerini savunma imkanı sağlamak üzere oluşturulması hedeflenen mali kaynak için ortaklarıyla çalıştıklarını bildirdi.

Biden, küresel bilgi bütünlüğünü güçlendirmek ve gazetecilerin işlerini güvenli şekilde yapmalarına yardımcı olacak bir teşvik inisiyatifine de finansman sağladıklarını aktardı.

Dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere destek mesajı ileten Biden, demokrasiler için gerekli olan basın özgürlüğünü desteklemeye devam etmenin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Güncel

Dünya Basın Özgürlüğü Günü Suriye Rusya Dünya Güncel Haberler

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