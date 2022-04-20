Biden döneminde ABD ve Çin Savunma Bakanları arasında ilk temas

ABD Savunma Bakanlı Lloyd Austin, göreve geldiğinden beri ilk kez Çin Ulusal Savunma Bakanı Orgeneral Wei Fenghe ile telefonda görüştü.

22 Ocak 2021'de göreve gelmesinden bu yana Çinli mevkidaşı ile görüşme talebine karşılık bulamayan Austin, bugün Orgeneral Wei ile görüşebildi.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Biden ve Şi Cinping arasındaki son telefon görüşmesinin devamı niteliğinde, bugün Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Ulusal Savunma Bakanı General Wei Fenghe ile görüştü. Bakan Austin ve General Wei, ABD-Çin savunma ilişkilerini, bölgesel güvenlik konularını ve Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgalini görüştü." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, görüşmeye ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Çinlilerle bir tür ön görüşme ayarlamak için konuşuyorduk ve bunu programa almayı başardık. Bu, iyi bir ilk görüşmeydi." dedi.

ABD ile Çin arasındaki küresel rekabet her alana yansırken, Pekin'in Tayvan'a yönelik olası askeri girişimi ve Pasifik bölgesindeki askeri faaliyetleri ABD tarafından yakından takip ediliyor.

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