- Biden: "(Donald Trump) Onu iyi tanıyorum ve demokrasimiz için oluşturduğu tehlikeyi biliyorum" ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın demokrasi için bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Onu iyi tanıyorum ve demokrasimiz için oluşturduğu tehlikeyi biliyorum" dedi.

- Biden: "( Donald Trump ) Onu iyi tanıyorum ve demokrasimiz için oluşturduğu tehlikeyi biliyorum"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın demokrasi için bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Onu iyi tanıyorum ve demokrasimiz için oluşturduğu tehlikeyi biliyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenlendi. Biden yaptığı açıklamada, 2024'teki başkanlık seçimlerinde ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı yenebilecek tek kişinin kendisi olmayabileceğini belirterek, Trump'ın demokrasi için bir tehlike oluşturduğunu aktardı. Biden, "Yalnız olmayabilirim ama onu iyi tanıyorum ve demokrasimiz için oluşturduğu tehlikeyi biliyorum. Daha önce bu yoldan geçtik" dedi.

Trump olmasaydı yine 2024'te aday olacağını ifade eden Biden, "Aday olmaya karar vermeden önce iyice baktım. Kendimi iyi hissediyorum, ihtimaller beni heyecanlandırıyor. Bence uzun zamandır yapmadığımız bir şekilde kritik noktayı dönmenin eşiğindeyiz" dedi. ABD'nin uzun süre "ekonomik ve siyasi" olarak güvenli olması için yapması gereken daha çok şey olduğunu ifade eden Biden, "İşi bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Washington Deklarasyonu"

Öte yandan Biden ve Yoon'un askeri eğitim, bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğini artıracak "Washington Deklarasyonu"na imza atacağı ifade edilmişti. ABD'nin anlaşma kapsamında Kuzey Kore'nin artan nükleer tehditlerine karşı Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik füze taşıyan denizaltı yollamaya hazırlandığı belirtilmiş, resmi açıklamanın Biden ve Yoon tarafından yapılacağı aktarılmıştı.