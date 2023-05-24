Biden, Danimarka Başbakanı Frederiksen'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Haziran'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Haziran'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, görüşmede Biden ile Frederiksen'in, transatlantik güvenliğini güçlendirme ve ekonomik refahı destekleme çabalarını gözden geçireceğini belirtti.

İki liderin Ukrayna'ya verilen desteği de ele alacağını aktaran Jean-Pierre, görüşmede, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel konular dahil bir dizi meselenin masaya yatırılacağını ifade etti.