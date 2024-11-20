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Biden'dan Ukrayna'ya Kara Mayınları Gönderme Kararı

Biden'dan Ukrayna'ya Kara Mayınları Gönderme Kararı
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayınları gönderme kararı alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD desteği kesilirse savaşı kaybedebileceklerini ifade etti. Biden'ın bu kararı, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler kullanımına izin vermesinin ardından geldi.

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD medyasına göre, ocak ayında görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayınları gönderme kararı aldı. ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinde önemli bir pozisyon değişikliğine işaret eden karar, ABD'nin Ukrayna'ya ABD menşeli uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin vermesinden sonra geldi.

Ukrayna savaşının bininci günü geride kalırken, ABD medyasında Beyaz Saray yönetiminden iki yetkiliye dayandırılan haberlere göre, görev süresi ocakta dolacak olan Başkan Joe Biden ilk kez, Ukrayna'ya anti-personel kara mayınlarının gönderilmesini onayladı. Karar, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'daki hedeflere uzun menzilli ABD füzeleri fırlatma izni vermesinden birkaç gün sonra alındı.

ABD merkezli mevcut Beyaz Saray yönetimine yakınlığı ile bilinen CNN, Biden yönetiminin bu mayınları Rusya topraklarında değil, Ukrayna toprakları içerisinde savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla kullanılmasını beklediğini belirtti.

Zelenskiy: ABD desteğini durdurursa savaşı kaybedebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ocak ayında göreve başlayacak olan yeni başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşını kaybedeceğini söyledi. Zelenskiy, "Mücadele edeceğiz. Kendi üretimimiz var, ancak galip gelmek için yeterli değil... Keserlerse (yardımı), biz bence kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya desteğini seçim kampanyası sırasında eleştiren ABD'nin gelecek başkanı Donald Trump, seçilmesi halinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları durdurma mesajı vermişti.

ABD'nin Ukrayna'ya ABD menşeli uzun menzilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin ardından, dün Rus yetkililer Ukrayna'nın Rusya'daki Bryansk bölgesine ATACMS füzeleri ile bir saldırı gerçekleştirdiğini doğrulamıştı.

Pentogan ve Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, basın toplantısı sırasında konuyla ilgili bir soruya verdiği "Şu anda duyuracak veya doğrulayacak bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

Lavrov: Uzun menzilli füzelerin kullanımına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brazilya'nın Rio kentinde katıldığı G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD olmadan Ukrayna'nın yüksek teknolojili uzun menzilli füzeleri kullanmasının imkanı olmadığını söyledi. Lavrov, "Eğer Ukrayna'dan Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler fırlatılıyorsa, bu, Amerikan askeri uzmanları tarafından kontrol edildikleri anlamına gelir. Buna göre karşılık vereceğiz" dedi.

Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında Sözcü Matthew Miller bu konuya ilişkin bir soruya "Bu konuda konuşmayacağım. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ile istihbarat paylaştı mı? Kesinlikle paylaştık. Bu istihbaratı Ukrayna ile, sahadaki performanslarını artıracağı beklentisiyle paylaştık mı? Kesinlikle paylaştık. ve bunu yapmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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