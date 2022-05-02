Biden'dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Talep
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek 33 milyar dolar yardım paketi ve Rus oligarkların mallarına el konulması konusunda yetki arttırımı istediği teklifi onaylaması için Kongre'ye gönderdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek 33 milyar dolar yardım paketi ve Rus oligarkların mallarına el konulması konusunda yetki arttırımı istediği teklifi onaylaması için Kongre'ye gönderdi
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