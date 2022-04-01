Biden'dan Stratejik Petrol Rezervi Adımı

ABD Başkanı Joe Biden, stratejik petrol rezervinden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiğini açıkladı. Amaç, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'ya yaptırım uyguladığı bir dönemde artan enerji fiyatlarını kontrol altına almak

DailyMotion.com / Güncel