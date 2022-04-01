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Biden'dan Stratejik Petrol Rezervi Adımı

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, stratejik petrol rezervinden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, stratejik petrol rezervinden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiğini açıkladı. Amaç, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'ya yaptırım uyguladığı bir dönemde artan enerji fiyatlarını kontrol altına almak

DailyMotion.com / Güncel

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