Biden'dan Putin İçin Bir Kez Daha 'Savaş Suçlusu' Nitelemesi - Haberler

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Biden'dan Putin İçin Bir Kez Daha 'Savaş Suçlusu' Nitelemesi

DailyMotion.com - Güncel
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Başkan Biden Ukrayna'nın Buça kentinden gelen görüntüler üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak niteledi ve Rusya'ya ek yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Başkan Biden Ukrayna'nın Buça kentinden gelen görüntüler üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak niteledi ve Rusya'ya ek yaptırımların uygulanacağını söyledi. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan da yeni yaptırımların bu hafta açıklanabileceğini belirtti

DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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