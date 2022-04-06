Biden'dan Putin İçin Bir Kez Daha 'Savaş Suçlusu' Nitelemesi
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Başkan Biden Ukrayna'nın Buça kentinden gelen görüntüler üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak niteledi ve Rusya'ya ek yaptırımların uygulanacağını söyledi.
Başkan Biden Ukrayna'nın Buça kentinden gelen görüntüler üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak niteledi ve Rusya'ya ek yaptırımların uygulanacağını söyledi. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan da yeni yaptırımların bu hafta açıklanabileceğini belirtti
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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