Biden'dan Putin İçin Bir Kez Daha 'Savaş Suçlusu' Nitelemesi

Başkan Biden Ukrayna'nın Buça kentinden gelen görüntüler üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak niteledi ve Rusya'ya ek yaptırımların uygulanacağını söyledi. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan da yeni yaptırımların bu hafta açıklanabileceğini belirtti

Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

DailyMotion.com / Güncel