Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı tebrik etti.

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinde çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

ABD Başkanı Biden, paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip, kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. (NATO Zirvesi) Zirveye başlamak için çok güzel bir yol." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title