Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde "güçlü AB" vurgusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde "güçlü AB" vurgusu

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde 'güçlü AB' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede güçlü bir Avrupa Birliği'nin ABD'nin çıkarına olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede güçlü bir Avrupa Birliği'nin ABD'nin çıkarına olduğunu söyledi.

Biden ve Draghi görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın her zaman ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu belirten Biden, "Güçlü bir AB, ABD'nin çıkarınadır. Herkes için iyidir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya- Ukrayna savaşını da "korkunç" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizi bölebileceğini düşündü ama biz olumlu adımlar attık." diye konuştu.

Draghi'den "şiddete son" vurgusu

Draghi ise Biden'a misapirverliği için teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar her zaman güçlü olmuştur ve Ukrayna'daki savaş bunları daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Avrupa ile ABD'nin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırım konusunda aynı çizgide olduğuna işaret eden Draghi, "Şunu da söylemem gerekir ki Avrupa ve İtalya halkı, bu katliamlara, bu şiddete ve bu kıyıma bir son verilmesini istiyor." dedi.

Draghi, gerginliği azaltmak konusunda çaba sarf ettiklerini belirterek, "İnsanlar, ateşkesin sağlanacağına ve güvenilir bir müzakere ortamı kurulabileceğine inanmak istiyor." görüşünü paylaştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider arasındaki görüşme basına kapalı devam etti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Avrupa Birliği, Oval Ofis, Ukrayna, İtalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title