Biden'dan eski Papa 16. Benediktus için taziye mesajı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus için taziye mesajı yayınladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus için taziye mesajı yayınladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'in eşi Jill Biden ile dünyadaki Katoliklerle birlikte 16. Benediktus için yas tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, 16. Benediktus için, "İlkeleri ve inancının rehberliğinde Kilise'ye bir ömür boyu bağlılıkla ünlü bir ilahiyatçı olarak hatırlanacak." ifadelerine yer verildi.

Papa 16. Benediktus, dün Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan eski lider, papalık görevini bıraktığı 2013'ten bu yana Vatikan'da inzivaya çekilmişti.