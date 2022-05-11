Biden'dan Enflasyon Savunması Yellen'dan Mücadele Kararlılığı

Başkan Joe Biden düzenlediği basın toplantısında salgının, tedarik zincirindeki sorunların ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin enflasyonun yükselmesinde etken olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Jenet Yellen da Senato komisyonundaki konuşmasında Amerika'nın enflasyonu düşürmeye odaklandığı mesajını verdi

DailyMotion.com / Güncel