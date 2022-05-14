Biden'dan BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a tebrik - Haberler

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Muhammed bin Zayid Al Nahyan için "uzun süredir arkadaşım" ifadesini kullandı.

Devlet başkanlığına seçilen Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik eden Biden, dün kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye devam edeceklerini iletti.

BAE'nin ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu belirten Biden, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için yeni devlet başkanı ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

BAE'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yeni Devlet Başkanı olarak seçildiği açıklanmıştı.

Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?

Muhammed bin Zayid, 7 emirlikten oluşan BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın oğullarından biri.

Abu Dabi'ye bağlı El-Ayn kentinde 11 Mart 1961'de doğan yeni Devlet Başkanı Al Nahyan, 18 yaşına kadar ilk, orta ve lise eğitimini El-Ayn ile Abu Dabi şehirlerinde tamamladı.

Bin Zayid, BAE'nin resmi kaynaklarına göre 1979'da İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'tan mezun oldu. Orada özellikle zırhlı silahlar, helikopterler, taktiksel uçuş ve paraşütçülük konularında eğitim aldı.

Hem askeri hem sivil alanlarda çok sayıda görev üstlenen Bin Zayid, sırasıyla BAE hava kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkan yardımcısı, 1993'te ise genelkurmay başkanı olarak atandı.

Babasının güvenlik işleri danışmanlığını yapan bin Zayid, 2003'te Abu Dabi Veliaht Prensi Yardımcısı oldu. Babasının 2004'ün kasım ayındaki vefatından sonra ağabeyi Halife bin Zayid ülkenin başkanlığına getirilirken kendisi veliaht prens ilan edildi.

Dün vefat eden ağabeyinin 2014'te geçirdiği rahatsızlığın ardından beyniyle ilgili yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından dolayı Muhammed bin Zayid, BAE'yi fiili olarak yöneten kişi olarak biliniyordu.

Bin Zayid'in dört erkek ve beş kız olmak üzere 9 çocuğu bulunuyor.