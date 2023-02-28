Biden'dan ABD tarihine ve toplumuna katkıda bulunan siyahilere övgü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki Afro-Amerikan toplumunun ABD'ye katkılarını överek "Tarih önemlidir, siyahilerin tarihi önemlidir." diye konuştu.

Biden, Beyaz Saray'da, şubat ayı boyunca kutlanan "Siyahi Tarih Ayı" nedeniyle düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Çoğu siyahi Kongre üyeleri ve siyahi toplum temsilcilerinden oluşan davetli grubuna seslenen Biden, "Tarih önemlidir, siyahilerin tarihi önemlidir. Amerikalıların, tarih konusunda sadece bilmek istediklerini değil, iyi, kötü, doğru, nasıl bir millet olduğumuzu öğrenmeye ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

Biden, siyahi topluma yönelik her tür ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı olduklarını, siyahilerin oy hakkını savunduklarını kaydederek "Bu ulusun ruhunda dipdiri yaşadığı için gömülemeyecek, tüm Amerikan tarihini zenginleştiren siyahi kültürünün ve tarihinin canlılığını görüyoruz, biz buyuz." ifadelerini kullandı.

İlk kez 1926'da bir hafta olarak gündeme gelen ve 1970'te resmen kabul edilen "Siyahi Tarih Ayı" her yıl şubat ayında kutlanıyor. Siyahi Tarih Ayı, Afrika'dan köle olarak getirilen ülkedeki Afro-Amerikalıların tarihini ve ABD'ye katkılarına dikkat çekip siyahi toplumu onurlandırmayı amaçlıyor.

2021 nüfus sayımına göre, ABD'de kendini "siyahi" olarak tanımlayan 50 milyon kişi yaşıyor ve bu ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor.