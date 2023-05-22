Biden, Colorado Nehri suyunun kullanımıyla ilgili bölge eyaletlerinin anlaşmasını övdü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin batı yakasında, Colorado Nehri'nden faydalanan eyaletler arasındaki, su kısıtlamalarına uyma yönünde atılan adımlara ilişkin anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı ile Colorado Nehri Havzası'ndaki 7 eyalet arasında mutabakata dayalı bir yaklaşıma ilişkin bugünkü anlaşma, iklim değişikliği ve tarihi kuraklık koşulları karşısında Colorado Nehri Sistemi'nin istikrarını koruma çabalarımızda ileriye doğru atılmış önemli bir adımı işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

Biden, su kaynaklarının korunmasını desteklemek ve Colorado Nehri'nin uzun vadeli kullanımını sağlayabilmek için "rekor düzeyde" kaynak kullanıldığını belirtti.

Bu yaklaşımın tarım, içme suyu ve elektrik üretimi için Colorado Nehri Havzası'na güvenen 40 milyon kişiye fayda sağlayacağını ifade eden Biden, bunun batıdaki eyaletler, Kızılderili kabileler ve diğer topluluklar için "sürdürülebilir, esnek bir gelecek inşa etmede kritik bir adım" olacağını bildirdi.

ABD medyası, İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Arizona, California ve Nevada eyaletlerinin hafta sonu, kuraklık tehdidi altındaki Colorado Nehri'nden daha az su almayı kabul eden bir geçici bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

California, Arizona ve Nevada eyaletleri, kendi paylarına düşen suyu Colorado Nehri üzerindeki Hoover Barajı'nda oluşturulan ve federal hükümet tarafından kontrol edilen Mead Gölü'ndeki rezervuardan, Colorado, Utah, Wyoming ve New Mexico olmak üzere diğer 4 eyalet ise su ihtiyacını doğrudan Colorado Nehri'nden karşılıyor.

Batı ABD'de bir asırlık su kavgası

Colorado Nehri'nin suyu yaklaşık bir asır önce ABD'nin batısındaki 7 eyalet arasında paylaşılmış, anlaşma gereği nehir suyunun yarısı Yukarı Havza eyaletlerine (Colorado, Utah, Wyoming ve New Mexico), diğer yarısı da Aşağı Havza eyaletlerine (California, Arizona ve Nevada) verilmişti.

Meksika da kendi topraklarından geçerek okyanusla buluşan nehir suyunun kullanımıyla ilgili küçük bir pay almaya hak kazanmıştı.

Colorado Nehri, bölgedeki 40 milyon insanın ana su kaynağıyken nehir suyunun yaklaşık yüzde 70'i, 5,5 milyon dönümlük tarım arazisinin su ihtiyacı için kullanılıyor ve ülkenin kış sebzelerinin yüzde 90'ını sağlayan 15 milyar dolarlık tarım endüstrisinin temel ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede 2021 ve 2022'de üst üste kuraklık ilan edilmesi, gelecek yıllarda Powell Gölü ve Mead Gölü barajlarından su salımının daha da azaltılacağı ve tarımla uğraşan bölge halkının bir kısmının göç etmek zorunda kalacağı tahminini güçlendiriyor.