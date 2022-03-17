Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile yarın telefonda görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi. Açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD ve Çin arasındaki iletişimi sürdürmek için devam eden çabaların bir parçası olduğu ifade edilerek, "Liderler, iki ülke arasındaki rekabetin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve diğer karşılıklı endişe konularını ele alacak" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Biden ve Xi arasındaki görüşme doğrulanarak, Biden ve Xi'nin Çin-ABD ilişkilerini ve ortak endişe konularını tartışacağı aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel