Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile yarın telefonda görüşecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile yarın telefonda görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile yarın telefonda görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi. Açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD ve Çin arasındaki iletişimi sürdürmek için devam eden çabaların bir parçası olduğu ifade edilerek, "Liderler, iki ülke arasındaki rekabetin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve diğer karşılıklı endişe konularını ele alacak" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Biden ve Xi arasındaki görüşme doğrulanarak, Biden ve Xi'nin Çin-ABD ilişkilerini ve ortak endişe konularını tartışacağı aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title