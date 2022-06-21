Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı - Haberler

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Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas." ifadesini kullandı.

Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.

Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik." dedi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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