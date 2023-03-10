Biden, bütçe konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, bütçe politikaları konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, bütçe politikaları konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Biden, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde katıldığı programda bütçe teklifi ve ekonomi politikaları hakkında konuştu.

Bugün, 2024 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini sunan Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile bütçe planları konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Biden, kendi bütçe planı ile McCarthy'nin bütçe planını masaya yatırarak bu konuda istişare etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Biden, işçiler, küçük işletme sahipleri, çiftçiler dahil ekonomide herkesin eşit şansa sahip olmasına önem verdiğini belirterek, sağlık ve sosyal harcamaların yanı sıra vergilerde yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Bütçe ile ABD'de yatırım yapılması, çalışan aileler için maliyetler ile vergilerin düşürülmesi, Medicare (65 yaş ve üstü kişiler için federal sağlık sigortası) ve sosyal güvenliğin güçlendirilmesinin planlandığını kaydeden Biden, politikaları sayesinde ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly'nin, en sık reçete edilen insülin ilaçlarının liste fiyatlarını yüzde 70 düşürmesini örnek verdi.

Biden, diğer taraftan sağlık ve sosyal harcamalarda kısıtlamalara gidilmesini isteyen Cumhuriyetçilerin ekonomi politikalarına yüklendi. Başkan Biden, Cumhuriyetçilerin sosyal güvenlik ve Medicare kapsamındaki harcamalarda kısıtlamaya gidilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Cumhuriyetçilerin Amerikan ekonomisinin temerrüde düşmesi tehdidini kullandığını söyleyen Biden, "ABD'nin sağlığını ve güvenliğini riske atmak tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Zenginler ve büyük şirket sahiplerinin de üzerine düşen vergileri ödemeleri gerektiğini vurgulayan Biden, kamu güvenliği için de gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

Bütçe açığını 10 yılda yaklaşık 3 trilyon dolar azaltacaklarını kaydeden Biden, aynı zamanda orduya ve savunmaya güçlü yatırımlar yapacaklarını belirtti.