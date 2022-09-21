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Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto...

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Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto...

Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı.

Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel

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