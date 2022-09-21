Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto... Güncel Haberler Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı. Biden, BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı. Güncel Kaynak: AA / Kasım İleri Tam Gemi Şok Denemeleri Birleşmiş Milletler Güncel Haberler

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