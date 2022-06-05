Biden, Bir Uçağın Hava Sahasına Girmesi Üzerine Sahildeki Evinden Tahliye Edildi - Haberler

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Biden, Bir Uçağın Hava Sahasına Girmesi Üzerine Sahildeki Evinden Tahliye Edildi

Xinhua - Güncel
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Biden, Bir Uçağın Hava Sahasına Girmesi Üzerine Sahildeki Evinden Tahliye Edildi

WASHINGTON, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, Cumartesi günü ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Delaware eyaletinin Rehoboth Sahili'ndeki evlerinden kısa bir süre için tahliye edildi.

WASHINGTON, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, Cumartesi günü ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Delaware eyaletinin Rehoboth Sahili'ndeki evlerinden kısa bir süre için tahliye edildi. Tahliye, küçük bir uçağın yakınlardaki kısıtlı hava sahasına girmesi nedeniyle yapıldı. Konuyla ilgili basına bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, "Küçük bir özel uçak kısıtlı hava sahasına girdi, tüm işaretler yanlışlıkla girdiğini gösteriyor ve ihtiyati tedbirler alındı" açıklamasında bulundu. Yetkili "Başkan veya ailesine yönelik herhangi bir tehdit yoktu" dedi.

Beyaz Saray'a göre, başkan ve ailesi "şimdi evlerine geri döndü". Bir ABD Gizli Servis sözcüsü de Cumartesi öğleden sonra, saat 13.00'ten kısa süre önce "özel bir uçak yanlışlıkla güvenli bölgeye girdikten sonra Delaware, Rehoboth üzerindeki kısıtlı hava sahasına girdi" dedi. Sözcünün yazılı açıklamasında, "Uçak derhal kısıtlı hava sahasından çıkarıldı" ifadeleri yer aldı. Açıklamada "Ön soruşturma, pilotun uygun telsiz kanalında olmadığını, kayıtlardaki NOTAMS'ı (Havacılara Bildirim) ve yayınlanan uçuş kılavuzunu takip etmediğini gösteriyor" denildi. Açıklamada ABD Gizli Servisi'nin pilotu sorgulayacağı belirtildi. Biden ve First Lady, Pazar günü Rehoboth Sahili'nden ayrılarak Beyaz Saray'a geri dönecek.

Xinhua / Güncel

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