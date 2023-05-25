Biden, bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Brown Jr'ı aday gösterecek

NEW ABD Başkanı Joe Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterecek.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterecek.

Beyaz Saray'dan paylaşılan günlük basın programına göre Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Charles Q. Brown Jr'ı yeni Genelkurmay Başkanı olarak aday göstermeyi planlıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in dört yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor.

Biden'ın yeni adayının Senato'dan geçmesi halinde Brown Jr, ülke tarihinde Colin Powell'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyahi Amerikalı olacak.