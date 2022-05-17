Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi - Haberler

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Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Biden, bugün Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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