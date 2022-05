Biden, "Anma Günü" etkinliklerine katıldı - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde resmi tatil olan "Anma Günü" için yaptığı konuşmada, "Anma Günü her zaman acı ve gururun birbirine karıştığı bir gün olmuştur." ifadesini kullandı. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen "Anma Günü" törenine katıldı. Biden, Harris ve Austin, mezarlıktaki "Meçhul Asker" anıtına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Çelenk töreninin ardından konuşma yapan Biden, ülkesi için ölmüş askerlerin anılmasının önemine işaret etti ve Afganistan'da ölen 2461 Amerikan askerini andı. Biden, "Anma Günü her zaman acı ve gururun birbirine karıştığı bir gün olmuştur." dedi. ABD'de Anma Günü, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayısın son pazartesi yapılıyor.