Biden, Amerikan yerlilerinin karşı karşıya oldukları zorluklara işaret etti

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yerli topluluklarının hala çözüme kavuşturulamamış çok sayıda kayıp ve öldürülme vakaları ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yerli topluluklarının hala çözüme kavuşturulamamış çok sayıda kayıp ve öldürülme vakaları ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Biden, 5 Mayıs Kayıp ve Katledilen Yerliler Hakkında Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Amerikan yerli topluluklarının hala çözüme kavuşturulamamış çok sayıda kayıp ve öldürülme vakaları ile uğraştığını kaydetti.

Bu kapsamda yerlilerin vermek zorunda kaldıkları mücadelelere işaret eden Biden, dezavantajlı konumdaki yerlilerin konumlarının güçlendirilmesi için çeşitli adımlar attıklarını vurguladı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) artık kayıp ve katledilen yerli vakalarına bakan yeni bir ekibe sahip olduğunu belirten Biden, bu kapsamda İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının da faaliyetlerinden bahsetti.

Başkan Biden, yerlilerin mücadele etmek zorunda kaldığı sorunlarla başa çıkmak için kabile liderleri, kolluk kuvvetleri, hizmet sağlayıcılar, hayatta kalan yerliler ile kayıp ve öldürülen kişilerin aile üyelerini bir araya getirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Meksika ve Kanada hükümetleriyle de işbirliği halinde çalıştıklarını aktaran Biden, hükümetinin sorumluluğunun farkında olduğunu ve gerekeni yapacaklarını belirtti. Biden, herkesi bu hususta gerekli çabayı göstermeye çağırdı.

Yerli İşleri Bürosu (BIA) verilerine göre, halihazırda çözülemeyen yaklaşık 4 bin 200 kayıp ve öldürülmüş yerli vakası olduğu tahmin ediliyor.