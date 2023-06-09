?Biden, Alabama'daki seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin mahkeme kararından memnun

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin Alabama eyaletindeki seçim bölgelerinin siyahi azınlıkların yaşadığı alanlar dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

Joe Biden, eyaletteki siyahi azınlıklara seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi ile daha etkin oy kullanma hakkı sağlaması amaçlanan mahkeme kararının, bu hakkın kullanılmasında "ırk temelli ayrımcılık yapılmaması gerektiği" yönündeki temel ilkeyi doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Başkan Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile "tüm Amerikalıların sesini duyuran" adil seçim bölgesi haritaları oluşturmak için Oy Kullanma Özgürlüğü Yasası ve John Lewis Oy Haklarının Geliştirilmesi Yasası'nın geçirilmesi amacıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

CNN'e göre, eyaletin ilk siyahi kadın Kongre üyesi Demokrat Terri Sewell, Yüksek Mahkemenin kararının daha adil bir seçim haritası belirlenmesine öncülük edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin 4'e karşı 5 oyla aldığı kararın, azınlık oylarının seyreltildiği seçim haritalarına bundan böyle tolerans gösterilmeyeceğine işaret ettiğini belirten Sewell, bu kararı "büyük bir zafer" olarak niteledi.

Alabama eyaletinin 7 seçim bölgesinden 6'sı, Cumhuriyetçiler tarafından temsil ediliyor.

Seçim haritasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünenler, siyahi nüfus eyaletin yüzde 27'sini oluşturmasına rağmen siyahilerin sadece bir bölgede çoğunluk oluşturacak şekilde 7'nci bölgeye "sıkıştırıldığını" savunuyor.

Mevcut haritada 7'nci bölgenin dışında kalan siyahi nüfusun, birinci, ikinci ve üçüncü seçim bölgelerinde azınlıkta kalacak şekilde ayrıldığı görülüyor.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin siyahilerin çoğunlukta olduğu ikinci bir seçim bölgesi oluşturulacak şekilde seçim haritasının yeniden çizilmesine ilişkin kararını dün oylamıştı.