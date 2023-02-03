Biden, Afganistan kaynaklı 'ulusal acil durumun' devamı için Kongre'ye mektup gönderdi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki insani ve mali krizin ABD ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda ilan edilen "ulusal acil durumun" devam etmesi gerektiğini bildirdi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki insani ve mali krizin ABD ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda ilan edilen "ulusal acil durumun" devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çökme olasılığı üzerine, 11 Şubat 2022'de ABD'de ilan edilen "ulusal acil durumun" süresinin uzatılması için Biden, Kongre'ye mektup gönderdi.

Biden, Afganistan'da gıda güvenliği, su, hijyen, barınma, Kovid-19 dahil birçok alandaki temel insani ihtiyaçların derinleşmesi ve ülke ekonomisinin giderek kötüleşmesiyle çöküş potansiyelinin, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için "alışılmadık ve olağanüstü" bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda, ABD'de bulunan "Da Afganistan Bankası"na (DAB) ait belli mülklerin ABD'li mali kurumlar tarafından korunmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, bunun Afganistan halkının refahı için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Biden, terör mağdurlarının temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli tarafların DAB'ın mülklerine karşı yasal iddialarda bulunduklarını belirterek, bu mülke erişimin 14064 sayılı icra emri kapsamında engelleme getirildiğini aktardı.

Başkan Biden, bu nedenle 11 Şubat 2023'te aksi yönde karar alınmadığı sürece kendiliğinden feshedilecek olan ulusal acil durumun devam etmesi için bu bildirimi yaptığını kaydetti.