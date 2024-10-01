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Biden, ABD Ordusuna İsrail Savunması İçin Talimat Verdi

Biden, ABD Ordusuna İsrail Savunması İçin Talimat Verdi
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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'i hedef alan füzelerine karşı, ABD ordusuna İsrail savunmasına yardımcı olma talimatı verdi. Açıklama, İran'ın balistik füzelerle tehdit oluşturmasının ardından geldi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusuna, İran saldırılarına karşı İsrail savunmasına yardımcı olma ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurma talimatı verdi. Açıklama, İran'ın İsrail'i balistik füzelerle hedef almasının ardından geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Pentagon'a İran saldırılarına karşı İsrail savunmasına destek olma ve İsrail topraklarını hedef alan füzeleri vurma talimatı verdiğini duyurdu. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Beyaz Saray'daki kriz odasından saldırıyı takip ettiğini ve düzenli olarak güncellemeler aldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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