Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye...
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Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye alınmasını desteklediğini söyledi.
Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye alınmasını desteklediğini söyledi.
Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel