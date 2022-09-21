Haberler ›› Güncel ›› Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye... - Haberler

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