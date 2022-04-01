Biden'a Aşı Olurken Soru Yağmuru

ABD Başkanı Joe Biden, takviye COVID-19 aşısını oldu. 79 yaşındaki başkana aşı Beyaz Saray'da gazetecilerin önünde yapıldı. Biden, kendisini Ukrayna'yla ilgili soru yağmuruna tutan gazetecilere "Biriniz de aşıyla ilgili soru sorsun" şeklinde yanıt verdi. Başkan aşı olmasının ardından "Hiç acımadı" dedi

DailyMotion.com / Güncel