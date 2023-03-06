Biden, 1965 Kanlı Pazar'ın yıl dönümünde siyahların haklarına vurgu yaptı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki siyahların oy haklarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Biden, Alabama eyaletinin Selma kentinde 1965 yılında yaşanan ve ABD'de "Kanlı Pazar" olarak bilinen siyahilerin oy kullanma hakkı için yaptığı protesto yürüyüşünün anma etkinliğine katıldı.

Olaylarla özdeşleşen Edmund Pettus köprüsünü yürüyerek geçen Biden, daha sonra burada yaptığı konuşmada, çok sayıda Kongre üyesinin de katıldığı kalabalığa hitap etti.

Amerikan tarihiyle ilgili iyi kötü ayırt etmeksizin her şeyi öğrenmek gerektiğine işaret eden Biden, Kanlı Pazar hadisesinin yaşandığı sırada sivil hakları destekleyen biri olarak kendisini oldukça suçlu hissettiğini anlattı.

Biden, oy kullanma hakkının demokrasi ve özgürlük için önemine değinerek, John Lewis Oy Hakları Yasası'nda oy kullanma süreçlerinde ırkçılığa karşı tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenlemeler içeren yasa tasarısını Kongre'nin geçirmesi gerektiğini söyledi.

Siyah seçmene yapılan haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacağı sözünü veren Biden, "Sessizlik suça ortak olmaktır." şeklinde konuştu. Biden, bu kapsamada siyah seçmene ekonomi, istihdam ve temiz suya erişim gibi bir dizi taahhütte bulundu.

Oy kullanma hakkı için 50 yıl önce Alabama eyaletinin Selma kentinde düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce siyahi Amerikalı katılmıştı.

Protestocular, Edmund Pettus köprüsünü geçerken polisin sert şiddetiyle karşılaşmış ve olaylar "Kanlı Pazar" olarak tarihe geçmişti.