Biden, 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul edecek - Haberler

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Biden, 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul edecek

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 10 Mayıs Salı günü İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul ederek, Ukrayna-Rusya savaşını ele alacağı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 10 Mayıs Salı günü İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul ederek, Ukrayna-Rusya savaşını ele alacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

İki liderin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırımları ele alacağını vurgulayan Psaki, "Biden ve Draghi, küresel ekonomik refahın desteklenmesi, Avrupa'nın enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularındaki yakın iş birliğimizi konuşacak." ifadesini kullandı.

Psaki, görüşmede iki liderin küresel ve bölgesel konuların yanı sıra, haziran ayındaki G7 ve NATO zirvelerinin hazırlıklarını da görüşeceğini aktardı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Beyaz Saray, Ukrayna, İtalya, Mayıs, Güncel, Haberler

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