Biçerdöverin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, ayçiçeği hasadı yapan bir çiftçinin kullandığı biçerdöverin çarptığı Ahmet Arıcan (64) yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri sevk edildi ancak müdahalelere rağmen Arıcan kurtarılamadı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde biçerdöverin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Turnacı köyünde tarlada ayçiçeği hasadı yapan E.K'nin (58) kullandığı biçerdöver Ahmet Arıcan'a (64) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Arıcan, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arıcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel