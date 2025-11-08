Biçerdöverin Boşalttığı Pamuk Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir genç, pamuk yüklü römorkta uyuduğu sırada biçerdöverin boşalttığı pamuk altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kırsal Yukarıderen Mahallesi'nde Nurullah Bertan (19), pamuk yüklü römorkta uyudu.
Bu sırada biçerdöver sürücüsü C.O. (38), tarladan topladığı pamuğu römorka boşalttı.
Bertan'ın pamuğun altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel