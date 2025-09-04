Haberler

Biçerdöver Kazasında 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin üzerinden geçmesiyle yaralanan Ahmet Arıcan (64), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Turnacı köyünde ayçiçeği tarlasında biçerdöverle hasat yapan E.K., bu sırada Ahmet Arıcan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. Bir süre sonra durumu fark eden E.K.'nin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından, yaralı Arıcan'ı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arıcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçerdöveri kullanan E.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
