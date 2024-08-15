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Bıçaklı tehdit sonucu turistlerin 3 milyon TL'si gasbedildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde turistleri tehdit edip gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, araçlarının önünü kesip bıçak zoruyla tehdit etikleri turistlerin 3 milyon 300 bin TL nakit parasını ve araçlarını gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesinin Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa-İzmir otoyolu üzerinden İzmir istikametine seyir halinde olan 06 DF 2675 plakalı araç ile seyreden Tverxun Xıaokaıti (32) isimli Çin Şincan Uygur Özel Bölgesi uyruklu sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Gvang Jun Zhang (28) isimli Çin uyruklu turistlerin önü bıçaklı şüpheliler tarafından kesildi. Şüpheliler, Gvang Jun Zhang isimli turistin boğazına bıçak dayayıp, 'Keserim seni' diyerek 2 kişiyi araçtan indirdi. Geldikleri otomobil ile turistlerin araçlarını da çalan şüpheliler, araçta bulunan yüklü miktarda nakit para ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Turistlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, turistlerin çalınan aracını olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu.

BALIKESİR'DE YAKALANDILAR

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin 10 AAD 810 plakalı araç ile Balıkesir'e kaçtığını tespit etti. Aracın Balıkesir'den Erhan K. (45) tarafından kiralandığının belirlenmesinin ardından, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından 17 suç kaydı bulunan Ali D. (35), 5 suç kaydı bulunan Halil E. (37) ve Erhan K.'yı adreslerine yapılan baskınla yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yandan turistlerden çalınan dolar ve Yuan olmak üzere yaklaşık 3 milyon 300 bin TL değerinde para da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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