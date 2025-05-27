Bıçaklı Saldırıda Müebbet Hapis Cezası

BEYLİKDÜZÜ'nde 1 Eylül 2023'te çalıştığı markette arkadaşını korumaya çalışırken Yusuf Ceyhun Türkgenç'in bıçaklı saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden Aydın Karay'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Beylikdüzü'nde 1 Eylül 2023'te meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için girdiği markette çalışanlarla tartıştı. Bir çalışanı, 'Sen bekle ben geliyorum' diyerek tehdit ettikten sonra marketten ayrılan Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla geri döndü. Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine yürürken, marketin diğer çalışanı Aydın Karay(28) araya girmek istedi. Kavga sırasında karnından ve bacağından bıçaklanan Karay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRME NİYETİM OLSA BİRKAÇ DEFA SOKARDIM BIÇAĞI'

Olayla ilgili Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Karar öncesinde son savunması sorulan sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç, "Ben çok üzgünüm. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Karşı taraf şantaj ve tehditle mahkemeyi manipüle ediyor. Avukat bey sicilimde 4 adet yaralama olduğunu söylüyor, ama bu yalandır. Çünkü bir tane bile yaralanma ile ilgili dosyam yok. Sadece alkollü araç kullanımı ile ilgili sicilim var. Kasiyere, 'İşini doğru yap' dediğim için küfür, hakaret edilen, kafa atılan, dayak yiyen benim. Aldığım darbe ve şok ile, yaşadığım korku ile, ürünleri almak için girdiğim markette korkuya kapıldığım için yanımda bulunan bıçağı aldım. Markete girdiğimde aynı kıyafet, aynı saç, aynı benzerlik nedeniyle Aydın Karay'ı bana hakaret eden Abdülkadir sandım. Fiziki benzerlik nedeniyle böyle sandım. Karay beni gördüğünde tepki vermese, yanımdan geçip gitse, görmez yanından giderdim. Ama kaçmaya çalışınca ben de korktuğum için yaptım. Öldürme niyetim olsa birkaç defa sokardım bıçağı. Amacım öldürmek değil. Alkollü olduğum için böyle bir olay yaşandı. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Avukatlarıma katılıyorum. Üzgünüm, pişmanım. Kaza sonucu yaşanmış bir olaydır. Öyle bir kastım yoktu" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avukatların da savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma sonrasında Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, "Biz yola 2 kişi çıktık. Ben ve Aydın'ın ağabeyi vardı. Gönüllü avukatlara çok teşekkür ediyorum. Gerçek cüppeyi onlar hak ediyor. Sonra yüzler, iki yüzler olduk. Acılı ailelerle, vicdanlı insanlarla tanıştık. Buraya sosyal medyada tanıştığım insanlar sabahın köründe geldiler. İlk defa yüzlerini bu mahkemelerde gördük. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ceza caydırıcı mı? Değil. Zaten caydırıcı olsaydı suç oranı düşerdi" dedi.