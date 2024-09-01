Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadının kızı: Ben çok iyiyim

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kayınbiraderi Oğuz Şen'in (39) bıçaklı saldırısında eşi Emine Sezer'i (42) kaybeden kendileri de yaralanan İhsan Sezer (45) ile çocukları Berat (20) ve Sude Sezer'in (15) tedavileri sürerken, baba ve kızı birbirine video mesaj gönderdi. İhsan Sezer, çocuklarına iyi olduğunu yanlarına geleceğini söylerken, kızı Sude ise "Beni merak etmeyin. Ben çok iyiyim" dedi.

Olay, 26 Ağustos'ta ilçenin Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Şen, birlikte yaşadığı ablası Emine Sezer ve eniştesi İhsan Sezer'den para istedi. Bu nedenle taraflar arasında çıktı. Tartışma sırasında Şen, bıçakla ablası, eniştesi ve yeğenleri Berat ile Sude'yi yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ancak yaralılardan Emine Sezer, hayatını kaybetti. İhsan Sezer Sakarya'da, Berat Sezer Bolu'da, Sude Sezer ise Zonguldak'ta tedaviye alındı. Oğuz Şen ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hastanedeki tedavileri 6 gündür devam eden Sezer ailesinden baba İhsan Sezer ile kızı Sude Sezer birbirine ve yakınlarına videolu mesaj gönderdi. Video, yaralıların yakınları tarafından kayda alınırken, İhsan Sezer, kızı ve oğluna "Yakında yanınızdayım, aşkım. Ben iyiyim. Ben geleceğim. Üzülme kızım, Bir hafta sonra geleceğim. Ondan sonra gezmeye gideceğiz. Abini Adana'ya okula yerleştireceğiz" dedi.

Sude Sezer ise "Beni merak etmeyin. Ben çok iyiyim. Hepinizi seviyorum" diye konuştu.