Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da bir sürücünün bıçakla karayolları çalışanına saldırmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlının yakalandığını ve adli süreç başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir sürücünün araçtan inerek karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüyen şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda dün sosyal medyada, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüdüğü ve karayolları çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiğine ilişkin görüntülerin yer aldığını belirtti.

Yapılan çalışma sonucu şüpheli 49 yaşındaki H.A'nın yakalandığını duyuran Yerlikaya, zanlıya "huzuru bozacak şekilde araç kullanmak" ve "kırmızı ışık ihlali" nedenleriyle idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ayrıca, savcılık tarafından şüpheli hakkında "tehdit" suçu kapsamında adli süreç başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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